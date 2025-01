Eishockey: Freiburger zurück in den gewohnten Rhythmus

Am Freitag ab 19.30 Uhr treffen die „Wölfe“ auf den Traditionsklub EV Landshut in der Echte Helden Arena. Das Team, gespickt mit den ehemaligen Freiburgern Tor Immo, Nick Pageau und Philipp Wachter, rangiert derzeit denkbar knapp hinter Freiburg auf dem siebten Tabellenplatz. Die Gäste von Cheftrainer Heiko Vogler zeigen sich dabei besonders offensiv in bestechender Form. Mit 112 eigenen Treffern stehen die Landshuter ligaweit auf dem dritten Platz.

Besonders die deutschen Goalgetter David Stieler, Yannick Wenzel und Julian Kornelli stechen dabei mit 37 gemeinsamen Treffern positiv heraus. Komplettiert wird der Angriff durch die beiden Importspieler Tor Immo und Jack Olin Doremus. Gegen die Isarstädter kam der EHC in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt. Beide bisherigen Aufeinandertreffen gingen an den EVL. Vor den eigenen Fans in der heimischen Echte Helden Arena wird das Team am Freitagabend alles daran setzen wollen, sich hierfür zu revanchieren.