Eishockey: Für den EHC ist die Saison beendet

Im weiteren Verlauf des ersten Drittels waren die Nordhessen das überlegene Team. Dennoch schafften die Gastgeber vor rund 2300 Zuschauern in der zehnten Minute in Überzahl den umjubelten Ausgleich. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Drei Minuten später lagen die Huskies wieder vorne. Ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis brachte Henri Kanninen seine Farben erneut in Front. Noch vor der ersten Pause baute Kassel den Vorsprung auf 3:1 aus. Dominic Turgeon war der Torschütze.