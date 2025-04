Eishockey Im Schatten der Legenden: Draisaitls Traum vom Stanley Cup

Und dann wäre da noch eine weitere Sache, die Draisaitl ein wenig vermisst: die Aufmerksamkeit in Deutschland. "Ich würde nicht lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich freuen würde, dass das in Deutschland mehr anerkannt wird", sagte er. "Da weiß ich nicht, wie viel ich da noch tun könnte, um da mehr Aufmerksamkeit zu bekommen."

Er gibt allerdings zu, dass das vergleichsweise geringe Interesse an der NHL in Deutschland auch Vorteile mit sich bringt. "Auf der anderen Seite ist es auch mal schön, unerkannt rumzulaufen." Was ihm in Köln deutlich besser gelingen dürfte als in Edmonton.