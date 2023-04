Eishockey Ingolstadt zieht ins DEL-Finale ein - München bangt

Der achtmalige deutsche Meister musste beim 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) die entscheidende vierte Niederlage gegen Ingolstadt hinnehmen. Erstmals seit 2015 zogen die Ingolstädter wieder in die Endspielserie ein, in der sie von Freitag an auf den EHC Red Bull München oder die Grizzlys Wolfsburg treffen. Die Entscheidung der anderen Halbfinalserie fällt nach einem 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) von München in Wolfsburg am Mittwoch in Spiel sieben. "Wir sind nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen", kündigte Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner für die Titeljagd an.

Ein siebtes Halbfinale wollten sich die Mannheimer erkämpfen, die dritte Heimniederlage im Halbfinale gegen den Vorrunden-Zweiten Ingolstadt besiegelte aber das Ausscheiden der Mannschaft von Trainer Bill Stewart. "Es ist immer scheiße, wenn du ausscheidest. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Aber wenn du kein Tor machst, gewinnst du halt nicht", sagte Mannheims früherer NHL-Verteidiger Korbinian Holzer bei MagentaSport.