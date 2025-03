Eishockey: Lausitzer Füchse der Gegner

Die Freiburger haben am Wochenende sowohl ihr Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Selb mit 5:4 nach Verlängerung als auch ihr Auswärtsspiel am Sonntag in Kaufbeuren mit 6:2 gewonnen. In der Vorausscheidung für die Playoffs geht es bereits am Mittwoch dieser Woche zum ersten Pre-Playoff-Match zum Tabellenachten Lausitzer Füchse. Das Duell wird im Modus „Best of three“ ausgespielt.

EHC-Trainer Martin Stloukal feierte am Sonntag mit seiner Mannschaft den fünften Sieg in Folge.