Eishockey: Mit großer Vorfreude in die neue Saison

Erster Wölfe-Gegner kommtmit einem Ex-Freiburger

Sportlich bekommt es das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski am ersten Spieltag mit dem EC Bad Nauheim zu tun. Der Tabellenneunte aus der Vorsaison blieb in der abgelaufenen Spielzeit etwas hinter den Erwartungen zurück. Mit Adam Michell haben die Roten Teufel in dieser Saison einen neuen Cheftrainer hinter der Bande. Als Spieler mit reichlich Erfahrung in den deutschen Topligen ausgestattet, ist der gebürtige Kanadier als Trainer noch ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Mit Parker Bowles konnten die Nauheimer zudem den letztjährigen Topscorer der Wölfe in die Wetterau locken. Er will sich auf neuem Terrain beweisen.