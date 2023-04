Eishockey München mit "breiter Brust" ins DEL-Finale gegen Ingolstadt

In der Hauptrunde siegten die Münchner viermal gegen die Oberbayern und gehen nicht nur deshalb als Favorit in die Final-Serie. Das Team von Trainer-Oldie Don Jackson beeindruckte gegen Wolfsburg am Mittwoch beim 7:2. "Wir sind rausgekommen wie die Feuerwehr. Wir haben die kleinen Fehler vermieden und vieles richtig gemacht", erklärte Kastner. "Wir waren 55 Minuten die klar bessere Mannschaft und sind verdient weitergekommen."