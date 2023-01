Eishockey-Nationalmannschaft Bundestrainer Kreis: DEB nicht für einen Club verlassen

Kreis ist aktuell noch Coach der Schwenninger Wild Wings und wechselt nach dem Saisonende des Schwarzwaldclubs in der Deutschen Eishockey Liga zum DEB. Dass die Wild Wings möglicherweise noch während der Vorbereitung auf die WM (12. bis 28. Mai) in Tampere und Riga in den Playoffs gebunden und ihm auch vorher keine Zeit zur Gewöhnung an den Kader bleibt, sieht Kreis nach eigener Aussage "nicht kritisch". Die potenziellen Nationalspieler könne man an jedem DEL-Spieltag beobachten. Kreis gestand indes auch: "Die Kennenlern-Kurve ist sehr, sehr kurz. Die Umstände sind wie sie sind."