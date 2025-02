Martin Stloukal heißt der Mann, der den EHC Freiburg aus der Krise führen soll. Der 53-Jährige, der zuletzt den HK Skalica in der ersten slowakischen Liga als Cheftrainer betreute, wird ab sofort bis zum Saisonende hinter der Bande der „Wölfe“ stehen. Aktuell stehen die Freiburger mit 58 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz der 14er-Liga. Der Abstand zu den Playdowns der Ränge elf bis 14 ist mittlerweile auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Zudem darf der Elfte Bad Nauheim noch ein Spiel mehr austragen als Freiburg. Nach einer Phase von einem Dutzend Spielen, in denen die Wölfe nur zwei Punkte einfuhren, startet der EHC-Tross nun am Freitag (14. Februar) mit einem Auswärtsspiel in Landshut in sein drittletztes Wochenende der Hauptrunde. Am Sonntag (16. Februar) werden dann die Eisbären Regensburg in der Echte-Helden-Arena zu Gast sein, die mit ihrem Rückstand von sechs Punkten auf die Wölfe ein direkter Konkurrent um den zehnten Tabellenplatz und den damit einhergehenden direkten Klassenerhalt sind. nod