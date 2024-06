Eishockey: Neuzugang für die Offensive

Mit dem 22-Jährigen begrüßen die Macher des DEL2-Eishockey-Klubs einen bekannten „Neuzugang“ im Wölfe-Team begrüßen. Im Nachwuchs von Pilsen, Mannheim, Regensburg und der RB Hockey Akademie ausgebildet, kann der Stürmer mit seinen jungen Jahren schon einiges an Erfahrung vorweisen. Mit zehn Scorerpunkten in 56 DEL-Spielen, 77 Scorerpunkten in 108 DEL2-Partien und 45 Scorerpunkten in 48 Oberliga-Begegnungen stellte der Angreifer seinen Scoringtouch in allen drei deutschen Top-Ligen bereits eindrucksvoll unter Beweis. Mit einer Förderlizenz von unserem Kooperationspartner aus Schwenningen ausgestattet, trug Filip Reisnecker in der abgelaufenen Saison in 23 Spielen das Trikot der Wölfe und konnte dabei 24 Punkte erzielen. Bei einer Punkt-pro-Spiel-Ausbeute von 1,05 waren im Wölfe-Kader nur die beiden Import-Stürmer Eero Elo und Parker Bowles noch torgefährlicher als der junge Offensivspieler. In der gesamten DEL2 ist Reisnecker in dieser Kategorie der beste U24-Spieler der Liga. Für die kommende Saison hat der Angreifer nun einen Vertrag bei den Wölfen unterzeichnet und gehört damit fest zum Aufgebot von Cheftrainer Timo Saarikoski. Sportdirektor Peter Salmik: „Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, Filip in unser Team zu lotsen. Als sich die Möglichkeit ergeben hat ihn fest zu verpflichten haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Wechsel möglich zu machen.“