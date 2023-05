Eishockey NHL-Angreifer Sturm: Gegen Frankreich wie in K.o.-Spiel

Mit der ungewöhnlichen Uhrzeit um 12.20 Uhr (Ortszeit) im finnischen Tampere hat der Stürmer der San Jose Sharks kein Problem. "Grundsätzlich bin ich ein Freund von frühen Spielen, weil oft finde ich es auch vom Kopf her anstrengend, wenn man den ganzen Tag über das Spiel nachdenkt. So stehen wir am Dienstag früh auf, frühstücken, kommen in die Halle und erreichen hoffentlich dann das Viertelfinale", sagte Sturm bei Sport1.