Draisaitl brachte die Oilers zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. Es war sein 25. Scorerpunkt (9 Tore, 16 Vorlagen) im 13. Playoff-Spiel in dieser Saison. Nach dem 2:0 durch Zach Hyman verspielten die Oilers – wie so oft in der laufenden Spielzeit – eine Führung und kassierten wenige Minuten vor Spielende das 2:2. Beide Treffer für die Stars erzielte Tyler Seguin. Doch Edmonton bewies Moral und konnte sich auf seinen weiteren Superstar verlassen. Connor McDavid traf 32 Sekunden nach dem Start der zweiten Overtime zur Entscheidung.

Weiter geht es in der Serie mit dem nächsten Heimspiel für die Dallas Stars am Samstag (Ortszeit). Für den Einzug in die NHL-Finals sind insgesamt vier Siege notwendig.