Eishockey: NHL-Profi Gaudreau und sein Bruder tödlich verunglückt

Der Stürmer spielte in der NHL zunächst neun Jahre für die Calgary Flames und stand vor seiner dritten Saison mit den Columbus Blue Jackets. Der "Johnny Hockey" genannte Gaudreau sammelte in seinen 644 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga 642 Scorerpunkte durch Tore und Vorlagen. Mit 30 Vorlagen und insgesamt 43 Punkten ist er in beiden Kategorien erfolgreichster US-Akteur bei Weltmeisterschaften.