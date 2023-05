Eishockey "Nicht gut genug": Draisaitl trotz Vier-Tore-Gala enttäuscht

Draisaitl mit elf Toren in sieben Playoff-Partien

Vier Spiele in Serie hat Draisaitl nun schon getroffen. Mit elf Toren in sieben Partien führt er die NHL-Torjägerliste in den laufenden Playoffs an. Am Ende stand dennoch eine vermeidbare Auswärtsniederlage zum Start in die Best-of-Seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen nötig sind.

Die nächste Partie findet am Samstag erneut in der Arena der Golden Knights statt. "Wir dürfen nicht reihenweise Tore kassieren und wir dürfen keine Tore kassieren, nachdem wir ein Tor geschossen haben", monierte Flügelstürmer Evander Kane.

"Wir haben ein paar untypische, individuelle Fehler gemacht", klagte Coach Woodcroft - Fehler, die man so schon lange nicht mehr von seinem Team gesehen habe. "Wir können besser sein, und wir werden besser sein. Aber heute war es nicht unsere Nacht." Trotz Draisaitls Gala.