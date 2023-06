Eishockey Nick Master stürmt für die Wölfe

Der gebürtige US-Amerikaner durchlief in seinem Heimatland den Nachwuchs der Philadelphia Flyers, bevor er an der University of Massachusetts vier Jahre das Trikot von UMass-Lowell in der Elite Collageliga NCAA trug. Über die Knoxville Ice Bears in der Southern Professional Hockey League landete Master schließlich für die Saison 2021/22 bei den Maine Mariners in der ECHL, für welche er 57 Scorerpunkte in 63 Spielen produzieren konnte. Zusätzlich dazu kam der Linksschütze in der gleichen Saison zu zwei Einsätzen in der zweithöchsten nordamerikanischen Spielklasse.

Linksschütze besetztKontingentstelle

Auch in der abgelaufenen Spielzeit trug der Stürmer weiterhin das Trikot der Maine Mariners und konnte hier wiederum 47 Scorerpunkte in 67 Spielen auf seinem Konto verbuchen. Ab sofort wird Nick Masters für die Wölfe mit der Rückennummer 89 auflaufen.