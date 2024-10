Eishockey: Nur 30 Minuten gutes Eishockey

In der Tat spielten die Wölfe 30 Minuten gutes Eishockey, arbeiteten defensiv diszipliniert und nutzten ihre Chancen gegen einen Gegner, der in dieser Saison Titel-Ambitionen hegt, konsequent. Bestens eingestellt von Headcoach Timo Saarikoski, bestimmten die Freiburger bis weit ins zweite Drittel hinein das Geschehen auf dem Eis. Führungsspieler Shawn O’Donnell erzielte in der 10. Minute mit einem feinen Handgelenkschuss die Führung, die Filip Reisnecker in der 22. Minute auf 2:0 ausbaute.

Doch dann die Wende: In der 30. Minute hatte EHC-Stürmer Daniel Schwaiger das 3:0 auf dem Schläger. Doch er scheiterte an Eislöwen-Goalie Jannik Schwendener. Sekunden später schlossen die Dresdner einen Konter zum 1:2-Anschluss erfolgreich ab. Ein Gegentor mit Wirkung: Die Gastgeber verloren ihre Linie, kassierten nach einfachen Scheibenverlusten den Ausgleich (33.) und den dritten Gegentreffer (39.). Endgültig geschlagen geben mussten sich die Wölfe in der 50. Minute, als der Gast in Überzahl das 4:2 markierte.