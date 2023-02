So langsam aber sicher biegt die DEL2 auf die Zielgerade in Richtung Playoffs beziehungsweise Pre-Playoffs ein. Mit im Rennen ist nach wie vor der EHC Freiburg. Am Wochenende muss die Mannschaft von Chefrainer Robert Hoffmann heute Abend (19.30 Uhr) bei EC Bad Nauheim antreten. Am Sonntag (18.30 Uhr) sind dann die Falken Heilbronn zu Gast in Freiburg.