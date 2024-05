In Spiel sieben in der umkämpften Serie gegen die Vancouver Canucks gewannen die Oilers auswärts 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) und holten den notwendigen vierten Sieg. Draisaitl war mit seiner 16. Torvorlage an dem Erfolg beteiligt - der Kölner hat in jedem Playoff-Spiel dieser Saison mindestens einen Treffer erzielt oder vorbereitet.

"Wir haben in den ersten zwei Dritteln einen großartigen Job gemacht. Wir haben den ganzen Abend hart gekämpft, ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben uns eine Chance gegeben, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Aber es liegt noch so viel Arbeit vor uns", sagte Ryan Nugent-Hopkins, der nach Draisailts Vorarbeit zum 3:0 traf. "Es sind noch vier Teams übrig, jeder hat es an diesem Punkt verdient."