Eishockey "Papa wäre so stolz": Owetschkin übertrifft ewigen Gretzky

Draisaitl denkt an Kindheit zurück

Auch in der NHL sind Owetschkins Verdienste unbestritten. Deutschlands herausragender Profi Leon Draisaitl würdigte den Routinier schon vor dem Erreichen der Rekordmarke. "Alex Owetschkin ist einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten, er steht aus meiner Sicht in einer Reihe mit allen Legenden. Seitdem ich Eishockey spiele, ist er irgendwie immer präsent", sagte Draisaitl.

Voller Bewunderung erinnerte er sich an seine eigene Kindheit zurück. "Er hat in seiner ersten NHL-Saison schon über 50 Tore geschossen, da habe ich als Zehnjähriger bei den Kölner Haien in der Jugend gespielt. Und jetzt, 19 Jahre später, spielen wir zweimal in der Saison gegeneinander und er schießt immer noch seine Tore", fügte der 29-Jährige an.

Der gebürtige Moskauer Owetschkin ist einer der prominentesten Sportler in Russland. Er steht aber vor allem im Ausland in der Kritik, da er sich nie von Russlands autoritärem Präsidenten Wladimir Putin distanziert und den Angriffskrieg gegen die Ukraine nie verurteilt hat. Wegen seiner offen zur Schau getragenen Sympathie für den Kremlchef gilt Owetschkin in Russlands Hauptstadt als "Unser Mann in Amerika".

Sportlicher Makel: Olympia-Medaille fehlt

2017 hatte er das "Putin Team" gegründet, das die Wiederwahl des russischen Präsidenten ein Jahr später unterstützte. Der Bewegung schlossen sich nach Owetschkins Vorbild weitere prominente Sportler an. Zwar rief Owetschkin nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zaghaft zum Frieden auf. Kritik an Putin übte er aber nicht. Bis heute hängt ein gemeinsames Bild mit dem Kremlchef als Avatar auf dem Instagram-Account Owetschkins.

Der Eishockey-Star wurde 1985 als Sohn zweier Profisportler geboren - der Vater spielte Fußball, die Mutter Basketball - und zeigte früh sein großes Talent auf dem Eis. 2004 wählte ihn der Club aus Washington an erster Stelle im Draft aus, ein Jahr später gab er sein Debüt als Profi der Capitals.

2018 gewann er mit dem Team aus der Hauptstadt den Stanley Cup. Mit der - derzeit von internationalen Wettbewerben ausgeschlossenen - russischen Auswahl wurde Owetschkin dreimal Weltmeister. Eine Olympia-Medaille blieb ihm aber verwehrt.