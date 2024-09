Eishockey: Reisnecker wird länger fehlen

Ausgeglichenheit der Liga auffällig

Bereits die ersten beiden Spieltage stellten dabei die Ausgeglichenheit der Liga erneut eindrucksvoll unter Beweis. Bis auf den Aufsteiger aus Weiden konnten alle Teams am ersten Wochenende Punkte einfahren. Nur Krefeld, Kassel, Regensburg und unsere Wölfe haben dabei beide Spiele für sich entschieden. Spannung ist daher auch an diesem Wochenende wieder zu erwarten.

Am Freitag (Spielbeginn 19.30 Uhr) kommt es in der Echte Helden Arena zum Baden-Württemberg-Duell mit den Ravensburg Towerstars. Das Team aus Oberschwaben kommt in dieser Saison mit einem neuen Sportdirektor, einem neuen Cheftrainer und einigen neuen Spielern daher. Am Auftaktwochenende sicherten sich die Towerstars mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung in Crimmitschau die ersten Punkte. Vor heimischer Kulisse mussten sie jedoch eine 2:5-Pleite gegen die Dresdner Eislöwen hinnehmen.