Eishockey: Seider klettert mit Detroit in der NHL einen Platz

In Tim Stützle war auch der dritte deutsche NHL-Spieler im Einsatz erfolgreich, seine Ottawa Senators setzten sich mit 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) gegen die Dallas Stars und damit das zweitbeste Team der Western Conference durch. Stützle bereitete einen Treffer vor, der 22 Jahre alte Angreifer war in den vergangenen vier Partien stets an einem Tor beteiligt.