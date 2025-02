Eishockey: Showdown für die Wölfe

Letzter Heimspieltag der Hauptrunde

Abgeschlagen am Tabellenende steht der Gang in die Playdowns für die Porzellanstädter zwar bereits fest, durch den in diesem Jahr neu eingeführten Playdown-Modus zählt für das Team von Cheftrainer Craig Streu jedoch weiterhin jeder einzelne Punkt. Mit dem Ex-Wolf Marton Vas haben die Selber kurzfristig noch einmal ihren Trainerstab erweitert und möchten so wichtige neue Impulse setzen.