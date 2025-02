Eishockey: Sinkflug des EHC nimmt kein Ende

Weiterhin ohne Tomas Schwamberger und Captain Shawn O’Donnell auflaufend, erspielten sich die Wölfe an diesem Sonntagabend gar dreimal eine Führung, mussten diese jedoch stets wieder abgeben und kassierten schließlich in der 52. Minute den entscheidenden Gegentreffer. Der EHC startete vielversprechend, während Kassel zunächst zurückhaltend agierte. Der aus Kassel gekommene Connor Korte krönte eine frühe Drangphase des EHC mit einem Schlagschuss nahe der Bande mit seinem ersten Saisontor zur Freiburger Führung (3.), bevor die Wölfe den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste nach einem Scheibenverlust im eigenen Drittel hinnehmen mussten (7.). Weiden zeigte sich selten gefährlich, forderte Freiburgs Schlussmann Patrik Cerveny kaum. Doch so ungefährlich Weiden im ersten Drittel gewesen sein mag, so trocken saß dann der erste Vorstoß von Goldhelm Tyler Ward im zweiten Spielabschnitt zum erneuten 2:2-Ausgleichstreffer (22.). Burghardt hatte für den EHC zuvor auf 2:1 gestellt (12.). Im zweiten Abschnitt fiel kein weiterer Treffer. Calvin Pokorny netzte daraufhin mit einem Schlenzer in Überzahl zur dritten Freiburger Führung ein (43.). Diese hatte allerdings nicht einmal vier Minuten Bestand, bevor Tyler Ward mit seinem zweiten Treffer der Begegnung den dritten Ausgleich für die Gäste besorgte (47.). So plötzlich, wie sich dieser Ausgleichstreffer ereignete, so überflüssig fiel letztlich auch der erste und entscheidende Rückstand des Abends aus Freiburger Sicht. Dem EHC gelang es nicht, eine Abwehrsituation zu klären. Stattdessen landete der Puck auf dem Schläger von Daniel Bruch, der den entscheidenden Treffer des Abends erzielte und zum 4:3 aus Sicht der Blue Devils traf (52.). Der EHC wartet seit neun Partien weiterhin auf die ersten Punkte. Trotz der prekären Lage kann der EHC mit dem 29-jährigen Fabian Ilestedt einen neuen Importstürmer im Breisgau begrüßen. Zuletzt war der großgewachsene Angreifer drei Jahre bei Mora IK in der zweithöchsten schwedischen Liga aktiv und zeichnete sich als beständiger Offensivspieler aus.