Eishockey: Souveräner Auftritt beim Schlusslicht

Diese Souveränität im Freiburger Spiel wurde nicht zuletzt durch den Umstand unterstrichen, dass die Wölfe in diesen ersten 20 Minuten zwei Statistiken Lügen straften, die im Eishockey sonst des öfteren spielentscheidenden Charakter haben können: Bietigheim verbuchte mehr als doppelt so viele Schüsse wie der EHC (7:3) und gewann 15 der 18 Bullys (!). Die in keiner Statistik zu erfassende Cleverness und Abgebrühtheit mitsamt einem fehlerfreien Spiel gehörte aber Blau-Weiß-Rot.