Eishockey: Spencer Naas verlässt den EHC Freiburg

Am kommenden Wochenende bekommt es das Wolfsrudel nun erneut mit Selb zu tun, im Heimspiel am Sonntag duellieren sie sich mit dem EC Bad Nauheim.

Nach dem Heimerfolg über die Selber Wölfe am letzten Spieltag geht es für das Rudel bereits am Freitag ab 19.30 Uhr zum „Rückspiel“ auswärts ins Fichtelgebirge. Nach der Niederlage in Freiburg kämpfen die Selber um den Anschluss in der Tabelle und die Pre-Playoff-Plätze. Mit 25 Punkten aus 26 Spielen steht das Team von Coach Craig Streu auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit bereits 84 Gegentreffern stellen die Selber die zweitschlechteste Defensive der Liga, bei den geschossenen Toren rangieren sie zudem auf dem viertletzten Platz. Für die Porzellanstädter wird die Zeit langsam eng und die Luft immer dünner.