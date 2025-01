Eishockey: Starker Cerveny reicht nicht

Leichte Vorteile besaß der gastgebende DEL2-Klub im ersten Drittel. So brachte Eero Elo (13.) die Seinen mit 1:0 in Front. Auch im Mittedrittel fiel ein Treffer. Allerdings für den Gegner. Nick Hutchinson traf in der 28. Minute zum 1:1-Ausgleich. Der EHC besaß auch im Mittelabschnitt gebügend Gelegenheiten, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Doch auch Landshuts Goalie Philipp Dietl bewies, dass er ein Könner seines Fachs ist.