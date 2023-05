Eishockey-Team Vize-Weltmeister begeistert in Deutschland empfangen

Mit Sprechchören feierten mehrere hundert Fans die erste deutsche WM-Medaille seit 70 Jahren und rührten die Spieler um Kapitän Moritz Müller, den besten WM-Stürmer John-Jason Peterka und Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm ein letztes Mal, ehe sich das Silberteam von Tampere endgültig trennte. "Es fühlt sich einfach unglaublich an, hier so empfangen zu werden", sagte Peterka in München.

Party in "Heidi's Bierbar"

Zuvor hatten sich das junge und noch entwicklungsfähige Team des Deutschen Eishockey-Bundes am frühen Morgen in "Heidi's Bierbar" bei einigen Kaltgetränken im Zentrum Tamperes ein letztes Mal auf eine Mission eingeschworen: WM-Silber in diesem Jahr soll nach dem Anfang mit Olympia-Silber 2018 nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu künftigen Titeln sein. "Wir haben Silber gewonnen, aber wir wollen immer noch Gold holen. Das ist immer noch das Ziel", sagte der deutsche WM-Topscorer Peterka.