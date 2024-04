Eishockey: Torhüterin Abstreiter trägt deutsche WM-Hoffnungen

Mit viel Spielpraxis ist Abstreiter nicht in die USA gereist. Auf drei Einsätze kam sie bislang in der PWHL. Eine Verletzung stoppte sie zu Beginn, dazu hat sie in der kanadischen Nationaltorhüterin Emerance Maschmeyer große Konkurrenz. Allein das Training mit den Top-Spielerinnen bringe sie auf "anderes Niveau", sagte sie und kann auch als Ersatz-Torfrau einiges für sich gewinnen. "Es klingt vielleicht doof: Selbst von der Bank aus kann ich viel lernen."