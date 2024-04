Eishockey: Trotz WM-Aus: DEB-Frauen auf dem Weg in Richtung Weltspitze

Frauen-Liga in Deutschland stärken

Die soll sich ändern, fordert auch der Deutsche Eishockey-Bund. "Es ist unsere Aufgabe, die Liga in Deutschland stärker zu machen. Und das versuchen wir mit allen Mitteln, aber das ist nicht ganz einfach, weil die Strukturen nicht so passen. Und da muss ich klar sagen: Da gehören mehr ins Boot", merkte DEB-Sportdirektor Christian Künast an. Der Ex-Torhüter sieht die Männer-Clubs aus der DEL in der Pflicht, auch Frauen-Teams zu haben. "Das ist der Weg in der Zukunft, daran werden wir nicht vorbeikommen", sagte Künast.

Umso überraschender war die Entwicklung des deutschen Teams bei der diesjährigen WM. Noch im November wurde die Mannschaft von Trainer MacLeod beim Deutschland Cup von Tschechien mit 0:8 vorgeführt. Am Donnerstag sorgte im Viertelfinale nur ein einziger Treffer neun Minuten vor dem Ende für den K.o. "Es war sehr schwer, gegen sie zu spielen", sagte die tschechische Torschützin Daniela Pejsova.

In Utica, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat New York, hat die deutsche Mannschaft den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze gemacht. In der Vorrunde blieb die DEB-Auswahl ohne Niederlage, schlug sogar die favorisierten Schwedinnen. "Wir haben uns seit unserer Ankunft hier in den USA immer weiter steigern können und unser Selbstvertrauen ist dementsprechend gewachsen", lobte MacLeod. Trotz des 0:1 und dem WM-Aus sei er "sehr happy" über den Auftritt seiner Spielerinnen. "Wir haben insgesamt eine sehr gute Leistung gezeigt." Gegen die Schweiz soll die WM mit Platz fünf noch einmal abgerundet werden.