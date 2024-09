Eishockey: Ventelä der Match-Winner

In der 31. Spielminute waren die Wölfe dank eines geduldig und strukturiert vorgetragenen Powerplays zunächst 1:0 in Führung gegangen. Spencer Naas markierte seinen dritten Saisontreffer und zweiten Powerplaytreffer des Wochenendes durch die Beine von Huskies-Keeper Brandon Maxwell. Und der EHC hätte durchaus den einen oder anderen weiteren Treffer erzielen können, scheiterte aber an fehlender Präzision im Passspiel oder beim Abschluss in aussichtsreicher Position.