In der drittgrößten Stadt Tschechiens wird der Vizeweltmeister in der Gruppe B Ende der WOche zum Auftakt gegen die Slowakei antreten. "Die letzte WM ist vorbei, die Vorbereitung ist vorbei. Am Freitag freuen wir uns jetzt auf das erste Spiel bei dieser WM", erklärte Kapitän Moritz Müller.

Mit drei Siegen aus acht Testspielen war die Vorbereitung nicht unbedingt überzeugend. Zu fehlerhaft war die Defensive, zu viele Chancen vergaben die Stürmer. "Besser jetzt, als zu Beginn des Turniers", sagte Kreis. "Es war eine gute Lektion für die WM, denn da werden Fehler auch sofort bestraft", ergänzte Routinier Müller.