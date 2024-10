Eishockey: Vorsicht vor „Blauen Teufeln“

Wenn die „Blauen Teufel“ (Blue Devils) aus Weiden am Freitag in der Echte-Helden-Arena zu Gast sind, ist Vorsicht geboten. Zwar rangiert der letztjährige Eishockey-Oberligameister derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz des 14er-Feldes. Das erste Aufeinandertreffen mit dem EHC gewann Weiden Ende September allerdings mit 3:2. Es ist für den EHC Freiburg also vor heimischem Publikum „Revanche“ angesagt.