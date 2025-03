Eishockey: Weiler jubeln nach wilder zweiter Hälfte

Alle fünf Tore fielen nach dem Seitenwechsel. „Das war wirklich eine wilde zweite Halbzeit“, bilanziert Marco Kern vom Weiler Trainerteam. „Dass es gegen Bamlach schwer werden würde, war klar. Sie haben mit allem verteidigt, was sie haben. Vorne haben sie ihre Zielspieler, die man nur schwer über 90 Minuten wegverteidigen kann.“

In der ersten Hälfte ließ Weils Landesliga-Reserve noch einige gute Tormöglichkeiten aus. Nach der Pause begann dann der Torreigen. Niko Rusch erzielte in der 53. Minute den Weiler Führungstreffer. Nach etwas mehr als einer Stunde glich Mirel-Sorin Filip aus - 1:1. Fünf Zeigerumdrehungen später brachte Luke Deibler die Grenzstädter wieder in Front. Das 2:1 hielt allerdings nur zwei Minuten. Dann war es Bamlachs Angreifer Istvan Nagy, der das 2:2 markierte. Nach einem Einwurf verlängerte Sandro Samardzic in der Nachspielzeit schließlich den Ball mit dem Kopf auf Meik Rusch. Der 22-Jährige nahm den Ball anschließend direkt und verwandelte die Kugel schnörkellos ins linke Eck.