Eishockey-Weltmeisterschaft DEB-Team startet WM-Mission: "Von Anfang an Vollgas"

"Das ist sicherlich keine optimale Situation, gegen sie im ersten Spiel zu spielen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt. "Wir müssen uns aber auf das fokussieren, was wir beeinflussen können. Angst ist der falsche mentale Zustand, um Eishockey zu spielen."

Bedenken haben seine Spieler anscheinend aber ohnehin nicht. "Das spielt für uns keine Rolle. Wir erwarten ein ganz normales Eishockey-Spiel", sagte Routinier Holzer. Auch der gerade erst zum besten Verteidiger der schwedischen Liga gekürte Seider kann die Umstände einer WM in der Blase während der Pandemie ausblenden. "Ich fühle mich super-sicher hier", sagte der 20 Jahre alte künftige NHL-Verteidiger, für den der Auftakt nicht mehr als "ein guter Test" wird - ein Spiel, das "souverän nach Hause gebracht" werden soll.

Schon 20 Stunden später folgt am Samstagmittag lettischer Zeit gegen Norwegen (11.15 Uhr MESZ/Sport1) die nächste - höhere - Hürde. "Es ist schon außergewöhnlich", sagte Söderholm zu dem knüppelharten Auftakt mit zwei Spielen in so kurzer Zeit. Zumal das deutsche Team im Hinblick auf das Minimalziel Viertelfinale zweimal punkten muss, um nicht am Pfingstmontag im dritten Spiel gegen den 26-maligen Weltmeister Kanada schon unter Druck zu stehen. "Das ist natürlich sehr ungewohnt, die Spiele liegen so nah beieinander. Es ist schon sehr wichtig, so einen Turnierauftakt nicht zu verpfändeln", sagte Torhüter Mathias Niederberger vom deutschen Meister Eisbären Berlin, der als Nummer eins ins Turnier starten dürfte.

Angesichts des Programms dürfte nach dem Auftakt gegen Italien Rotation angesagt sein. "In dem Sinne ist das schon ein Vorteil", sagte Söderholm zur in diesem Jahr geltenden Ausnahmeregel, 28 statt sonst 25 Spieler in den Kader berufen zu dürfen. Dies gibt die Möglichkeit, in nah beieinander liegenden Partien mehr durchwechseln zu können. Überhaupt sieht Söderholm die spezielle WM fast schon als historische Chance für Deutschland an, einen Coup wie etwa sein Heimatland Finnland bei der bislang letzten WM 2019 landen zu können.

Damals war das Suomi-Team überraschend Weltmeister geworden. "Den Gedanken habe ich schon länger", bestätige Söderholm angesichts dessen, dass viele Top-Nationen nicht mit ihren bestmöglichen Teams anreisen. "In dieser ungewissen Zeit und in der Bubble-WM liegen viele Möglichkeiten für uns."

