Eishockey "Wie Brüder": DEL-Meister Berlin feiert Titelcomeback

"Es gibt kein schöneres Gefühl", hatte Leo Pföderl nach dem entscheidenden vierten Sieg über die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Der 30-Jährige hatte am Titel einen großen Anteil. Mit drei Toren und acht Vorlagen in der Finalserie wurde er zum besten Spieler gekürt. "Am liebsten würde ich jetzt eine ganze Woche feiern", sagte er. Ein wenig muss sich der Nationalmannschaftsstürmer noch gedulden. Die offizielle Meisterparty steigt am 1. Mai, wie der Verein am Samstag mitteilte.

Pföderl ist nach 2021 und 2022 bereits zum dritten Mal Meister mit den Eisbären. Er war aber auch im schwachen vergangenen Jahr dabei, als die Titelsammler sogar in Abstiegsgefahr gerieten und die Playoffs deutlich verpassten. Knapp zwölf Monate später folgte nun die Krönung durch ein 2:0 im fünften Finalspiel in Bremerhaven. "Wir sind ein zusammengeschweißter Haufen", sagte der Stürmer. "Wir sind in dieser Saison sehr, sehr zusammengewachsen."