Was den Wölfen also zunächst verwehrt blieb, holten sie in der 14. Spielminute in neuerlicher Überzahl kompromisslos nach: Elos Schlagschuss und O’Donnells Puckberührung war von Huskies Goalie Maurer nicht mehr zu beherrschen und rauschte aus zentraler Lage unhaltbar zur Führung ein. Allerdings währte die Freude über das 1:0 nur ganze 16 Sekunden. Darren Mieszkowski traf nach einem Keck-Abschluss für Patrik Cerveny unhaltbar per Nachschuss.