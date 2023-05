Eishockey-WM DEB-Team vor Prestigeduell: "Müssen als Kollektiv spielen"

Riga - Mit ihrem Teamgeist will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut im WM-Viertelfinale gegen den Favoriten Schweiz bestehen. "Wir müssen als Kollektiv spielen", forderte NHL-Angreifer Nico Sturm vor dem Prestigeduell am Nachmittag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in Riga.