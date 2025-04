Budweis - Mit dem zweiten Sieg nacheinander haben die deutschen Eishockeyspielerinnen bei der Weltmeisterschaft in Tschechien den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale geschafft. Die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann die Partie gegen Ungarn mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) und könnte in der nächsten Runde auf eine der Top-Nationen wie Kanada oder USA treffen. Im letzten Gruppenspiel trifft das deutsche Team am Dienstag zunächst noch auf Japan (15.00 Uhr).