Eishockey-WM Eishockey-Team nach Auftaktpleiten beim Psychologen

Neuer Stürmer fürs DEB-Team

Wahrscheinlich dürfte der Berliner Stürmer Manuel Wiederer nachträglich lizenziert werden. Die bislang komplett enttäuschenden Daniel Fischbuch (Düsseldorf) oder Dominik Tiffels (München) könnten eine Pause erhalten. Zudem dürfte bereits gegen die USA in Leon Gawanke von Manitoba Moose aus der nordamerikanischen AHL ein offensivstarker Verteidiger sein Debüt geben. Der künftige Mannheimer kam am Sonntag in Tampere an und soll vor allem das deutsche Überzahlspiel verbessern.