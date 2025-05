Eishockey-WM Fataler Dämpfer vor Olympia: Junge NHL-Stars ohne WM-Impuls

Auch Seider mit ungewohnten Patzern

Auch Star-Verteidiger Seider präsentierte seine Fähigkeiten erst spät. "Ich habe erst ein bisschen Kacke am Schläger gehabt", sagte der Abwehrspieler. "Dann habe ich besser ins Turnier gefunden." Ob die für ihn ungewohnten Fehler etwas mit der Ernennung zum Kapitän geführt haben, konnte Seider nicht beantworten. "Ich weiß es nicht", sagte der 24-Jährige. "Wenn, dann mache ich mir zu viel Druck. Ich habe hohe Erwartungen an mich selber und an das Team."

Ähnliche Erfahrungen hatte damals auch Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers gemacht. Der seinerzeit 22-jährige erlebte in Herning 2018 ebenfalls seinen Nationalmannschafts-Rückschlag. Nach Olympia-Silber im südkoreanischen Pyeongchang kam die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Marco Sturm mit dem Top-Stürmer ebenfalls mit hohen Erwartungen nach Dänemark. Das Ergebnis war ähnlich wie in diesem Jahr: Der Fokus lag auf ihm, aber nach der Vorrunde ging es nach Hause.

Lerneffekt für Olympia

Vielleicht ist das aktuelle Scheitern für das Highlight Olympia 2026 sogar lehrreich. Anders als Seider oder Stützle kann Draisaitl mit dem Erwartungsdruck sieben Jahre später bestens umgehen. Der Kölner kann durch seine Erfahrung aus zahlreichen Playoff-Schlachten in der NHL ein komplettes Team führen und auch mitreißen. "Wichtig ist, dass wir wieder das deutsche Eishockey spielen, was wir uns vorstellen und was uns stark macht. Es sind Sachen, die keiner neu erfinden muss", forderte Noebels.