Zum fünften Mal in Serie hat die DEB-Auswahl das WM-Viertelfinale erreicht. Was früher als Erfolg gewertet wurde, ist aktuell fast schon Normalität. "Ich finde das aber nicht normal", sagte Kapitän Müller und betonte: "In einem Turnier kann das Pendel immer schnell zur anderen Seite ausschlagen"

Tendenz zeigt nach oben

Der 37-Jährige erinnerte an die Situation nach den beiden 1:6-Pleiten gegen die USA und Schweden in der vergangenen Woche. Danach setzte sich die Mannschaft ohne Bundestrainer Harold Kreis zusammen und sprach sich aus. "Es war ein Do-or-Die-Moment", erklärte Müller. "Entweder wir sprechen ein paar Sachen und machen sie besser und spielen ein erfolgreiches Turnier oder wir spielen so weiter und es wird nicht gut."

Die Tendenz ist beeindruckend. Gegen Lettland (8:1), Kasachstan (8:2) und Polen (4:2) gab es drei klare Siege. In der K.o.-Runde ist dann alles möglich, sagte Müller. Daher ist es ihm egal, wie der Gegner im Viertelfinale heißen wird. "Am Ende ist es ein Spiel, in dem es um alles geht", erklärte der Routinier der Kölner Haie.