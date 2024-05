Dazu werden in den nächsten Jahren auch die weiteren Hoffnungsträger reifen. Peterka bestätigte mit fünf Toren und vier Vorlagen nicht nur seine gute WM 2023, sondern auch seine starke NHL-Spielzeit bei den Buffalo Sabres. Mit 22 Jahren steht der frühere Münchner erst am Anfang, nicht wenige Experten rechnen auch beim Angreifer in den kommenden Jahren mit dem Sprung in die Weltspitze. "Das sind jetzt meine Ansprüche. Ich will ein Spieler sein, der den Unterschied ausmacht", sagte Peterka.