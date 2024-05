"Ich hatte mir gesagt, dass ich nie so feiern werde. Dann explodierte einfach etwas in mir. Es waren all diese Emotionen, die Fans, das ganze Land", sagte der NHL-Profi der Boston Bruins nach dem 2:0-Finalsieg über die Schweiz.

50 Minuten benötigten die Tschechen für den ersten Treffer. Nach Pastrnaks 1:0 traf David Kämpf kurz vor der Schlusssirene zum 2:0-Endstand und brachte auch Tschechiens Eishockey-Idol Jaromir Jagr in Jubelstimmung. Der erste WM-Titel der Tschechen seit der WM 2010 in Deutschland sorgte für eine späte Party in Prag.