Mit sechs Toren und sechs Vorlagen hatte der 22-Jährige großen Anteil an der Vizeweltmeisterschaft im vergangenen Jahr, in Ostrava wartet der Stürmer der Buffalo Sabres vor dem Spiel gegen Lettland am Nachmittag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) auf sein erstes Erfolgserlebnis. "Ich hoffe, dass der Knoten platzt und die Tore rollen", sagte Peterka.

Gelegenheiten hatte der frühere Münchner in allen drei Spielen, bislang ohne Ertrag. "Ich bin sehr ehrgeizig, sodass mich das schon ankekst", sagte Peterka. Chancen habe sich die Nationalmannschaft "erarbeitet", betonte der NHL-Spieler. Mit drei Punkten steht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes durchaus wieder unter Druck. "Wir müssen ab jetzt jedes Spiel gewinnen", forderte Peterka.