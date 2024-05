Noch schlimmer als die erste Turnier-Niederlage ist ein möglicher Ausfall von NHL-Profi Nico Sturm. Der Stürmer der San José Sharks fehlte angeschlagen.

Neben Sturm standen Bundestrainer Kreis am Tag nach dem spektakulären 6:4 gegen die Slowakei auch Maksymilian Szuber sowie Fabio Wagner nicht zur Verfügung. Ob und wie lange das Trio ausfallen wird, ist nicht bekannt. Auch Lukas Reichel kam noch nicht zum Einsatz. Der 21 Jahre alte NHL-Stürmer von den Chicago Blackhawks stieß erst am Freitagabend zur Mannschaft und wird voraussichtlich erstmals am Montag gegen Schweden für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes auf dem Eis stehen.