Die Hauptrunde neigt sich dem Ende entgegen. Noch neun Spiele stehen auf dem Programm des EHC Freiburg vor der Endrunde der DEL2-Saison 2024/25. Mit guten Ansätzen und starken Auftritten der Neuzugänge blieb das Wolfsrudel jedoch leider erneut ohne Punktgewinn. Mit drei Spielen in fünf Tagen stehen enorm wichtige Duelle vor der Mannschaft von Sportdirektor Peter Salmik. Den Anfang an diesem Wochenende macht das Gastspiel bei den Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend um 19.30 Uhr. Die Sachsen spielen eine turbulente Saison und kamen bisher noch zu keinem Zeitpunkt entscheidend in Tritt. Zuletzt ist jedoch ein starker Aufwind bei den Eispiraten zu spüren. Mit drei Siegen in den letzten fünf Spielen, darunter Erfolge gegen Kaufbeuren, Rosenheim und Ravensburg, halten sich die Crimmitschauer über Wasser und sichern sich Stück für Stück eine bessere Ausgangslage für die anstehende Endrunde. Herausragender Akteur in den Reihen von Cheftrainer Jussi Tuores ist dabei der Schwede Tobias Lindberg. Mit 19 Toren in 35 Spielen ist er der treffsicherste Spieler der gesamten Liga. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Crimmitschau konnten die Wölfe, wenn auch knapp, immer die Oberhand behalten (4:3, 4:1 und 6:5). Das nächste Heimspiel bestreiten die Wölfe am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr gegen die Krefeld Pinguine. Der Aufstiegsaspirant rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und will alles daransetzen, diesen auch zu festigen. Für die Seidenstädter, die sich zuletzt mit DEL-Urgestein Marcel Müller und einem neuen Importspieler verstärkt haben, ist die Mission klar: Wiederaufstieg. In den Duellen zwischen Wölfen und Pinguinen geht es traditionell spannend daher. Alle Spiele in dieser Saison endeten mit nur einem Tor Unterschied. Im Gedächtnis bleibt hier der Auswärtssieg des EHC Freiburg mit gerade einmal 13 Feldspielern, davon drei auch für die U20-Nachwuchsmannschaft spielberechtigt. Eine ähnliche Willensleistung wird es auch an diesem Wochenende benötigen, wenn der EHC dem Abwärtstrend entgegenwirken möchte. pd