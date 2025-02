Am Sonntag, 17 Uhr, wartet auf den EHC Freiburg eine noch größere Herausforderung. Die Reise führt die Breisgauer in die sächsische Landeshauptstadt, zum Tabellenführer und Meisterschaftsaspiranten Dresdner Eislöwen. Dresden hat in dieser Saison zwar meist den Ton angegeben, verließ zuletzt aber zweimal in Folge als Verlierer das Eis. Die Freiburger gehen als Außenseiter in diese Partie, doch gerade solche Spiele bieten immer die Chance für eine faustdicke Überraschung.