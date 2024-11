Eishockey: Wölfe spielen im Jubiläumstrikot

Am Sonntag bereits um 17 Uhr führt der Spielplan die Wölfe in das sächsische Crimmitschau. Die Eispiraten, welche letzte Saison noch als eine der Überraschungen der Spielzeit galten, tun sich in dieser Saison etwas schwer. Mit 19 Punkten rangieren die Crimmitschauer auf dem elften Tabellenplatz und haben bei nur 39 geschossenen Toren besonders in der Offensive noch Nachholbedarf.

Im Kader der Westsachsen finden sich gleich zwei Spieler mit Freiburger Vergangenheit. Der prominenteste davon ist Mirko Sacher. Der gebürtige Freiburger erlernte im Breisgau das Eishockeyspielen und durchlief sämtliche Nachwuchsstationen der Wölfe, bevor es ihn in das Eishockeyoberhaus der DEL zog. Seit dieser Saison steht der 33-Jährige bei den Eispiraten unter Vertrag.