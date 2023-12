Eiskunstlauf: Hase/Volodin führt bei Grand Prix-Finale

Hase und Volodin hatten zuletzt Erfolge beim Grand Prix in Finnland und bei der NHK Trophy in Osaka gefeiert. Dadurch hatten sie sich für das lukrative Grand-Prix-Finale qualifiziert. Ihre Zusammenarbeit begann erst im vorigen Jahr. Die EM-Dritten Annika Hocke/Robert Kunkel aus Berlin hatten ihren Start in Peking absagen müssen. Kunkel leidet unter Rückenbeschwerden.