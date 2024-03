Eisschnelllauf-Idol: Die ewige Pechstein: Vorbild mit Trainer-Perspektive

Wenn die Weltcup-Serie des kommenden Winters Ende November in Asien startet, will auch die Berlinerin wieder auf dem Eis stehen. "Ich werde mich auf die Saison ganz normal vorbereiten. Wenn es dann losgeht, bin ich hoffentlich fit und werde auch wieder an den Start gehen", sagte sie am Rande der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Im vergangenen Oktober gewann die achtmalige Olympia-Teilnehmerin bei den deutschen Meisterschaften in Inzell über 5000 Meter und damit ihren 43. nationalen Titel. Dass sie in ihrem für Leistungssportler außergewöhnlichen Alter zumindest auf deutschen Eisbahnen konkurrenzfähig ist, offenbart aber auch ein Dilemma in der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG): Es kommt niemand nach, der in die Fußstapfen der einstigen Gold-Garanten wie Pechstein oder ihrer allesamt nicht mehr aktiven Konkurrentinnen wie Gunda Niemann-Stirnemann, Anni Friesinger-Postma oder Daniela Anschütz-Thoms tritt.